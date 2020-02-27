РИАМО (МЫТИЩИ) - 27 фев. Семиклассникам из школы №9 городского округа Мытищи рассказали в формате квеста правила поведения в чрезвычайных ситуациях, сообщается в Instagram-аккаунте МАУК «БИЦ».

«26 февраля в библиотеке №3 был проведен квест «Успеть вовремя», посвященный правилам поведения в чрезвычайных ситуациях. Семиклассники из школы №9 активно участвовали в обсуждении различных ситуаций, приводили правильные примеры поведения в стрессовой ситуации», - говорится в сообщении.

После краткой вступительной речи ведущая продемонстрировала видеоматериалы, содержащие информацию о том, как надо себя вести при обнаружении подозрительного предмета, что делать, если оказался заложником или в месте, где произошел теракт.