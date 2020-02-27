РИАМО – 27 фев. Традиционное блюдо масленичной недели – блины – нужно запивать горячим чаем, а не алкоголем, сообщила диетолог Елена Соломатина.

По ее словам, алкоголь и блины в желудке у человека могут «не подружиться». Эксперт отметила, что организм сначала занимается сладостями, а только после этого начинает расщеплять спиртное.

«Алкоголь вместе со сладкими блинами на организм оказывает двойную нагрузку. Суть в том, что если уж хотите заедать алкоголь блинами, то туда нужно что-то такое, что не давало бы этому алкоголю быстро нанести вред организму. Рекомендации такие: блины должны быть несладкими», – сказала врач в эфире радио Sputnik.

И все же если на масленичном столе находится алкоголь, то пить его нужно мелкими глотками и только на сытый желудок. Диетолог также напомнила, что блины очень калорийное блюдо, поэтому правильнее их есть с утра или днем, а не вечером.