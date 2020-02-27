РИАМО (МЫТИЩИ) - 27 фев. Первоклассники гимназии №16 городского округа Мытищи в библиотеке №2 узнали, как раньше на Руси праздновали Масленицу, сообщается в Instagram-аккаунте библиотеки.

Ежегодное проведение Масленицы в библиотеке №2 стало традиционным и любимым праздником для младших школьников.

«Вот и в этом году 26 февраля ребята из 1 класса гимназии №16 стали участниками проводов Масленицы. На мероприятии «В гости Масленица зовет» они узнали, как раньше на Руси праздновали Масленицу, познакомились с традициями русского народа и зарядились отличным настроением: разучивали русские народные игры, песни, заклички», - говорится в сообщении.

В материале добавляется, что в заключение мероприятия дети с радостью проводили Масленицу и попрощались с ней до следующего года.