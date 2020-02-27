РИАМО – 27 фев. Начался онлайн-кастинг на участие во Всероссийском вокальном конкурсе «Новая звезда», конкурс соберет представителей всех 85 субъектов РФ, говорится в сообщении пресс-службы телерадиокомпании ВС РФ «Звезда».

Каждый из 85 регионов России представит по одному участнику — это могут быть не только вокалист или вокалистка, но и дуэт или целая группа.

«Допускаются как неизвестные широкой публике исполнители, так и уже состоявшиеся профессионалы. Главное, чтобы представители каждого региона были уроженцами этого района, либо их судьба была так или иначе с ним связана», - говорится в материале.

Конкурс проводится с целью выявления талантливых и ярких музыкантов.

Онлайн-кастинг продлится до 15 марта.

На втором этапе конкурса пройдут прослушивания в эфире телеканала. В финал попадут всего 12 лучших участников. Итоги конкурса подведут на гала-концерте 4 января 2021 года.