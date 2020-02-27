РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 27 фев. Посетители фестиваля «Отрада» в одноименном торговом парке подмосковного Красногорска 1 марта смогут увидеть выступления коллективов современного и бального танца, говорится в сообщении пресс-службы торгового парка.

«Первого марта состоится четвертый отборочный день многожанрового творческого фестиваля-конкурса «Отрада». В этот день гостей ожидают выступления конкурсантов по современным и бальным танцам», - говорится в сообщении.

По словам генерального директора ТП «Отрада» Анатолия Щербака, за первые три отборочных дня фестиваль посетили более 20 тысяч взрослых и детей.

Программу четвертого конкурсного дня откроют финалисты проекта «Танцы» на канале ТНТ Юлиана Коршунова и Влад Ким.

«Этот день будет насыщен танцами. Если в предыдущие дни было много народных танцев, то в этот раз в основном современная хореография и эстрадный вокал. Посмотрим, как участники выступят, удастся ли им удивить посетителей и, конечно, строгих членов жюри, - сказала директор по маркетингу и рекламе ТП «Отрада» Евгения Хенкина.

Многожанровый творческий фестиваль-конкурс «Отрада» проходит по воскресеньям с 14:00 по 16:00 при поддержке администрации городского округа Красногорск в торговом парке «Отрада» на 7 километре Пятницкого шоссе. Посетить его можно бесплатно. Фестиваль завершится 29 марта гала-концертом.