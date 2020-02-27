РИАМО (БАЛАШИХА) - 27 фев. Депутат Госдумы РФ Максим Сураев в ходе личного приема в совете депутатов Балашихи пообещал помочь с обращением жителей округа по вопросу обустройства пешеходного перехода через железную дорогу в районе Керамической улицы, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Личный прием парламентария состоялся 26 февраля. В мероприятии также принял участие депутат Мособлдумы Николай Черкасов. На прием к депутату записались семь человек.

«Обращения от жителей Балашихи касались вопросов строительства пешеходного перехода через железную дорогу в районе Керамической улицы, незаконно строящегося магазина в микрорайоне Авиаторов, использования материнского капитала», - сказал Сураев.

Он добавил, что с каждым из обращений он намерен разбираться и постарается помочь.

Кроме того, Сураев посетил Балашихинский филиал Ногинского колледжа на улице Крупешина, где ознакомился с работой лабораторий вычислительной техники, программирования и баз данных, осмотрел учебные кабинеты и библиотечный зал. После чего проверил ход реконструкции стадиона «Труд», которую реализуют в рамках национального проекта «Демография».

В рабочих выездных совещаниях приняла участие также и представитель Совета депутатов Балашихи Марина Жирова.