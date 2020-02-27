РИАМО - 27 фев. Инвесторы арендовали у столицы два земельных участка под строительство спорткомплексов общей площадью около 19 тысяч квадратных метров в районах Бирюлево Западное и Куркино, говорится в сообщении пресс-службы департамента городского имущества Москвы.

Общая сумма сделок составила 12,2 миллиона рублей, при этом один из объектов выставлялся по начальной цене в размере 1,5% от его кадастровой стоимости.

«После заключения договоров аренды в Бирюлеве Западном инвестор построит физкультурно-оздоровительный центр общей площадью 5 тысяч квадратных метров. В районе Куркино предусмотрено возведение объекта общей площадью 13,7 тысячи квадратных метров. В его состав войдут спорткомплекс, медицинский центр и торговые помещения», – сказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По словам руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, строительством спортивных объектов займутся две частные компании: ООО «Модо-Фитнес» и ООО «Звенигородская дорожно-строительная компания».

«В январе-феврале 2020 года победители городских аукционов арендовали у Москвы уже четыре земельных участка под строительство физкультурно-оздоровительных центров. Средняя конкуренция на торгах за такие объекты с начала года составила три участника на лот», – отметил Гаман.