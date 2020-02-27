РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 27 фев. Застройщик АО «СЗ «Реалинвест» получил право начать регистрацию договоров долевого участия на два новых дома в городском округе Люберцы, говорится в сообщении Главгосстройнадзора Московской области.

«Главгосстройнадзор Московской области выдал застройщику АО «СЗ «Реалинвест» заключение о соответствии компании и ее проектной декларации требованиям. Документ дает право указанному застройщику заключать с гражданами договоры долевого участия при строительстве двух корпусов №№3 и 4 ЖК «Новотомилино», который возводится в поселке Томилино городского округа Люберцы», – сказал руководитель Главгосстройнадзора региона Артур Гарибян.

Он пояснил, что, имея на руках заключение о соответствии, застройщик вправе зарегистрировать в Росреестре первый договор долевого участия на объекты и начать привлечение денежных средств дольщиков.

По проекту два дома рассчитаны на 938 квартир общей жилой площадью 35,6 тысячи квадратных метров. В домах предусмотрено 24 нежилых помещения площадью 2,6 тысячи квадратных метров. Следить за ходом строительства указанных домов можно в мобильном сервисе «Подмосковные стройки» на платформе «Добродел». Для этого необходимо в фильтрах ввести название жилого комплекса или застройщика.

В Московской области функцию по выдаче ЗОСТ осуществляет Главгосстройнадзор. При этом учитывается ряд факторов. Так, застройщик не может находиться в процедуре ликвидации или банкротстве, его деятельность не должна быть приостановлена, а у руководства компании и главного бухгалтера не должно иметься судимостей, и они не должны числиться в реестре недобросовестных поставщиков и участников аукциона.