РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 27 фев. В марте текущего года на спортивных площадках в подмосковных Котельниках планируют установить семь видеокамер, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«К концу марта планируется установить семь камер видеонаблюдения, которые позволят обеспечить безопасность, комфортную среду проживания жителей, оперативное реагирование экстренных служб и недопущение безнаказанного совершения актов вандализма», – говорится в сообщении.

Администрация Котельников прорабатывает вопрос об оснащении спортивных площадок города камерами видеонаблюдения «Безопасного региона» по следующим адресам: микрорайон Силикат, дом №31; микрорайон Белая дача, дом №№62, 8; микрорайон Ковровый, дом №4; улица Новая, дом №39.