РИАМО (МЫТИЩИ) - 27 фев. Праздник «Масленейшн» пройдет в поселке Пироговский городского округа Мытищи 1 марта, говорится в сообщении Instagram-аккаунта центра культуры «Подмосковье».

«Наш Центр культуры традиционно организует праздничное масленичное гуляние, которое состоится 1 марта в 11:00! Вас ждут песни, танцы, вкусные блины и угощения, увлекательные конкурсы, беспроигрышная лотерея и многое другое! Всех пенсионеров в рамках программы «Активное долголетие» при предъявлении социальной карты 1 марта с 10:30 до 11:20 гарантированно ждут призы!» – говорится в сообщении.

Мероприятие пройдет по адресу: Мытищи, микрорайон Пироговский, улица Пионерская, строение 2, Центр культуры «Подмосковье». Телефон: 8(495)588-15-27.