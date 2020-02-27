РИАМО - 27 фев. В Москве возбудили уголовное дело по факту сбыта запрещенной табачной смеси (снюс), сообщила РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по столице Юлия Иванова.

«В одном из табачных киосков продавец осуществил продажу жевательной никотиносодержащей смеси (снюс), употребление которой создает угрозу жизни и здоровью потребителей, в том числе приводит к никотиновой интоксикации», – сказала Иванова.

Она добавила, что в киоске правоохранители изъяли более 13 банок запрещенной табачной смеси, в которой концентрация никотина превышает допустимые нормы.

В отношении продавца возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Снюс – разновидность табачного изделия, которое помещается в пространство между губой и десной и через некоторое время никотин всасывается в кровь. Никотиносодержащие смеси вызывают серьезные заболевания полости рта, в четыре-шесть раз повышается риск заболеть раком глотки и полости рта.

Кроме того, опасность данного продукта заключается в высоком содержании никотина. Так, в одном пакетике снюса может содержаться до 40 миллиграммов никотина, при этом одна сигарета содержит лишь 10-15 миллиграммов никотина. Это может вызвать тяжелое отравление.