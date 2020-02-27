РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 27 фев. Около 30 участниц проекта «Активное долголетие» из Балашихи посетили Котельники с экскурсией, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«В рамках губернаторского проекта «Активное Долголетие» Котельники посетила экскурсионная группа из Балашихи из 27 человек. Гостей пригласили в конноспортивный клуб «Белая Дача», где всех угостили блинами и напоили чаем с конфетами, а затем рассказали об истории города и основных городских экскурсионных объектах», – говорится в сообщении.

Гости посетили конную тренировку по преодолению препятствий, познакомились с жизнью лошадей, сделали фото на память. Затем все отправились в Казанский храм – уникальный памятник архитектуры и духовный центр города. Гости осмотрели интерьер, поставили свечи.

«На память все получили подарки – книги и настоящие подковы», – заключается в материале.