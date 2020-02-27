РИАМО - 27 фев. Строительство школы на 825 мест в Электростали планируют завершить в декабре 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы Министерства строительного комплекса Московской области.

«В настоящее время на объекте выполняются работы по устройству монолитных конструкций, колонн и межэтажных перекрытий. Строительство в графике», – сказал министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев.

Школа будет четырехэтажная, с отдельными блоками для младших, средних и старших классов. В здании запроектированы просторные классы, столовая, медпункт, библиотека, спортивный и актовый залы, административные и вспомогательные блоки.

Рядом со школой оборудуют спортивное ядро со стадионом и беговыми дорожками, площадки для командных и подвижных игр, обустроят места для отдыха. Всю территорию школы благоустроят и озеленят.

Строительство ведется в рамках президентского национального проекта «Современная школа» и финансируется за счет средств бюджета.