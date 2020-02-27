РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 27 фев. Домодедовские полицейские раскрыли серию краж в садовом товариществе «Запрудье» на сумму более 40 тысяч рублей, подозреваемый задержан, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по городскому округу.

В дежурную часть УМВД России по городскому округу Домодедово поступили заявления жителей о хищении имущества из домов в СНТ «Запрудье». Общая сумма ущерба составила более 40 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий установлен и задержан подозреваемый в совершении данных преступлений - 21-летний уроженец Саратовской области. Злоумышленник похитил мобильные телефоны, автомобильную магнитолу, планшетный компьютер и другое имущество», - говорится в сообщении.

В отношении задержанного Следственное управление УМВД России по городскому округу Домодедово возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ (Кража). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

«В отношении задержанного Домодедовским городским судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - добавляется в сообщении.