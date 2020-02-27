РИАМО - 27 фев. В столице на седьмой и восьмой неделях текущего года число заболевших ОРВИ и гриппом значительно уменьшилось, количество больных снизилось на 8% и 18% соответственно, сообщается на сайте московского управления Роспотребнадзора.

«В Москве отмечается улучшение эпидемиологической ситуации. <…> После роста заболеваемости ОРВИ и гриппом в течение пяти недель (с второй по шестую неделю), на последних двух неделях 2020 года (седьмой и восьмой неделе) отмечено снижение числа заболевших в городе на 8% и 18% соответственно», – говорится в сообщении.

Показатели заболеваемости, как в отдельных возрастных группах, так и по совокупному населению регистрируются ниже расчетных эпидемических пороговых величин, в том числе по совокупному населению – на 29,4%. В структуре вирусов гриппа превалирует грипп А/H1N1.

В городе привито свыше 7 миллионов человек, в том числе более 1,1 миллиона детей. Охват прививками против гриппа в Москве составил около 60,2% населения города.