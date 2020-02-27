РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 27 фев. В подмосковных Люберцах в гимназии №41 открылся музей боевой славы, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Экспозиции музея открылись в четверг утром. Ученики гимназии выступили со стихами, танцами и песнями, посвященными 75-летию Великой Победы.

«Для нас это особенный день, это событие значимо и велико. Открытие музея приурочено к 75-летию Победы. Это дань памяти тем, кто отдал свои жизни, чтобы мы с вами жили счастливо. Мне хочется, чтобы вы не забывали о том, какой ценой досталась эта победа», – сказала директор гимназии Татьяна Яковлева.

Ветераны ВОВ передали в подарок музею модель самолета и книги.

Музей боевой славы включает в себя три экспозиции: первая посвящена главному маршалу авиации, дважды Герою Советского Союза Павлу Кутахову, вторая – Великой Отечественной войне, третья – «Доблестный люберецкий край» – рассказывает о люберчанах – героях войны: Николае Власове и Альберте Киме.

Гимназия №41 находится по адресу: улица Авиаторов, дом №10.