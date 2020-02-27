РИАМО - 27 фев. Хризантемы в горшках, зараженные западным цветочным трипсом, пытались ввезти в Москву из Нидерландов, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областях.

Карантинные цветы выявили в ходе проверки на фитосанитарном контрольном посту, расположенном на складе временного хранения «Западные Ворота» в Подмосковье.

«Наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами. Зараженные горшечные растения уничтожены», – говорится в материале.

Западный (калифорнийский) цветочный трипс является чрезвычайно опасным и отмечен более чем на 250 видах растений. Его основным признаком являются светлые пятна или полосы на растениях.