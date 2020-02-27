РИАМО - 27 фев. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вошел в число лидеров рейтинга цитируемости губернаторов-блогеров в январе 2020 года и занял четвертое место, говорится в сообщении пресс-службы компании «Медиалогия».

В рейтинг-лист вошли действующие на период исследования главы регионов РФ, которые ведут собственные блоги. Для построения рейтинга учитывалась цитируемость блогов губернаторов в российских СМИ. Рейтинг построен на основе базы СМИ, в которую входит более 54 тысяч источников: телеканалы, радиостанции, газеты, информагентства и сетевые СМИ.

Самыми цитируемыми блогерами среди глав российских регионов стали Сергей Собянин (Москва), Рамзан Кадыров (Чечня), Сергей Аксенов (Крым). Четвертое место у Андрея Воробьева (Московская область), а пятое — у Владимира Владимирова (Ставропольский край).

В СМИ цитировали пост Воробьева в Instagram о том, как он навестил в больнице двоих мальчиков, которых оставил в аэропорту Шереметьево их отец.