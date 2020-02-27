РИАМО (БАЛАШИХА) - 27 фев. Ветераны Балашихи избрали председателем созданной объединенной организации городского округа одного из ее учредителей Юрия Богомаза, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

Первая выборная конференция общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов городского округа Балашиха прошла в четверг в культурно-досуговом центре «Подмосковные вечера», в ее работе приняли участие более 100 делегатов первичных организаций – участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, ветераны военной службы, дети войны, почетные граждане, представители администрации, совета депутатов, общественной палаты округа.

«Сегодня (27 февраля – ред) состоялось очень знаковое историческое событие не только для Балашихи, но и всей Московской области. На территории городского округа завершается формирование объединенной ветеранской организации – самой большой по численности в Подмосковье. Надеюсь, что все ветеранские организации, которые ранее работали на территории муниципалитета разрозненно, будут трудиться вместе, решать общие и важные задачи и занимать лидирующие позиции в регионе», – сказал председатель совета ветеранов Московской области Виктор Пикуль.

Он добавил, что почти единогласно конференция поддержала предложение избрать Юрия Богомаза, который стал одним из учредителей объединенной общественной организации, ее председателем.

«Мы ценим тот вклад, который внес Юрий Иванович в работу организации, объединение ветеранов и от лица всех поздравляем с назначением на заслуженную должность», – отметил Пикуль.

Богомаз рассказал, что общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов городского округа Балашиха сформирована в 2019 году как ядро, вокруг которого будут сплачиваться все ветеранские организации Балашихи, всех ее микрорайонов.

«Единая общественная организация объединяет более 16 ветеранских организаций городского округа. Основные задачи, которые стоят перед нами – забота,защита ветеранов, увековечивание памяти героических подвигов, совершенных нашим народом и патриотическое воспитание подрастающего поколения», – заключил Богомаз.