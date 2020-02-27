РИАМО - 27 фев. Столичные следователи устанавливаются обстоятельства гибели рабочего на строительном объекте в районе Южное Медведково, сообщила РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Москве Юлия Иванова.

Инцидент произошел 26 февраля. На территории стройки обнаружили тело рабочего с травмами, характерными при падении с высоты.

«По предварительным данным, в ходе работ мужчина упал в шахту лифта строящегося объекта. <…> Проводится доследственная проверка по факту смерти мужчины», – сказала Иванова.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и опрашивают очевидцев. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.