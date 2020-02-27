РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 27 фев. Депутаты подмосковного Красногорска единогласно признали удовлетворительной работу главы муниципалитета Эльмиры Хаймурзиной в 2019 году и приняли ее отчет о проделанной работе, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

Хаймурзина в четверг приняла участие в очередном заседании совета депутатов городского округа. Она отчиталась перед депутатами о работе администрации в 2019 году и сообщила о планах на текущий и ближайшие годы.

«Предлагаю принять отчет главы к сведению и признать деятельность главы городского округа Красногорск удовлетворительной», - отметил председатель совета депутатов округа Сергей Трифонов.

Депутаты единогласно проголосовали «за».

«Спасибо за оценку деятельности. У меня к вам есть просьба. Мы (администрация - ред.) в день обрабатываем 160-180 обращений от жителей. В частности, есть проблемы, которые нужно решать быстро. Если вы с такими сталкиваетесь или к вам обращаются жители, прошу вас в режиме онлайн передавать информацию мне или профильным замам», - сказала Хаймурзина.