РИАМО (МЫТИЩИ) – 27 фев. Городской округ Мытищи стал победителем всероссийского экологического конкурса «Хранимиры» на самое яркое мероприятие зимы, сообщается на сайте администрации горокруга.

Подведены итоги всероссийского конкурса на самое яркое хранимирское мероприятие зимы. Его суть состояла в проведении яркого, интерактивного, экологического мероприятия.

«ФГБУ «Лосиный остров» и Контрольное управление города Мытищи вошли в число шести победителей. До 10 марта будет идти голосование за суперпобедителя конкурса. Биологи и экскурсоводы Лосиного острова совместно с мытищинскими экологами провели цикл экологических лекций об особо охраняемых природных территориях. В них приняло участие более 1500 детей. Ребятам 5-7 классов рассказывали о видах ООПТ, об обитателях нацпарка и редких профессиях (энтомолог, орнитолог и других)», – говорится в сообщении.

Победители эковикторин получили в подарок книги про хранимиров, чтобы и дальше развивать свои экознания. Настоящий восторг вызывает у ребят видео животных с фотоловушек, установленных в заповеднике. В свободном доступе на сайте www.hranimiry.ru размещены готовые методики для работы с детьми: квесты, сценарии праздников и фестивалей, экологические загадки в стихах, кроссворды, пьесы и даже гимн хранимиров. В конкурсе на самое яркое мероприятие приняли участие школы, детские сады и библиотеки из 23 регионов России.

«Эколого-просветительский проект «Хранимиры» продвигает новый формат экологического просвещения: комплексный, интерактивный и интересный современным детям. Проект стартовал в Год экологии с серии книг экологического фэнтези. Сейчас это целое сообщество увлеченных педагогов, библиотекарей, занимающихся экологическим воспитанием», – отмечается в сообщении.