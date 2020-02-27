РИАМО - 27 фев. Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова заявила, что на голосовании по внесению поправок в Конституцию не будет закреплен минимальный порог явки, передает Федеральное агентство новостей.

Ранее президент РФ Владимир Путин одобрил дату 22 апреля для проведения общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.

«Это будет свободное волеизъявление. Обязаловка всегда дает обратный эффект», – сказала Памфилова во время заседания комитета по госстроительству в Госдуме.

По ее словам, данные нормы устанавливаются законодательно и не входят в компетенцию ЦИК. Поэтому он не будет настаивать на определенном уровне явки.

«Мы отвечаем за порядок проведения голосования, его форму, подведение итогов и подсчет голосов», – заключила Памфилова.