РИАМО - 27 фев. Водитель автобуса умер во время рейса в Сергиевом Посаде, что привело к ДТП, причины смерти водителя устанавливаются, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Водитель умер во время рейса, что привело к столкновению автобуса с двумя легковыми автомобилями», - сказал собеседник агентства.

По его словам, в результате ДТП никто не пострадал. Причины смерти водителя устанавливаются.

Как уточнил представитель пресс-службы «Мострансавто», водителю автобуса, следовавшего по маршруту №6, стало плохо. Автобус сбавил скорость перед светофором и наехал на стоящий перед ним автомобиль, который по инерции врезался в стоящую перед ним машину. Прибывшие на место врачи констатировали смерть водителя автобуса.

«Отметим, что водитель перед выходом на линию проходил обязательный медицинский осмотр. Показания для отстранения сотрудника от работы отсутствовали. Водитель 1962 года рождения был бригадиром автобусной бригады», - рассказал собеседник агентства.

По данному факту проводится служебная проверка.

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