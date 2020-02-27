РИАМО - 27 фев. В олимпиаде «Москва - столица многонациональной России» впервые примут участие студенты медицинского, технических и конфессиональных вузов, сообщила в четверг руководитель АНО «Центр содействия межнациональному образованию «Этносфера» Елена Омельченко.

«Какой вуз ни возьми, это сейчас многонациональная, поликультурная среда. <...> В прошлом году (в качестве эксперимента - ред.) мы начали с будущих педагогов, чуть-чуть поработали с дизайнерами, будущими промышленниками. <...> В этом году будут участвовать несколько технических вузов», - рассказала Омельченко на пресс-конференции, организованной Информационным центром правительства Москвы в колледже «Царицыно».

Она также добавила, что в настоящее время рассматривается вопрос о привлечении студентов одного медицинского вуза, где учатся множество представителей разных национальностей. Кроме того, планируется подключить вузы конфессиональной направленности: православный университет и исламский институт.

По словам Омельченко, для участия в Московской этнографической олимпиаде не требуется специальной подготовки. Вопросы второго этапа будут разной степени сложности.

«Задача этой олимпиады не соревнование. <...> Наша задача возбудить интерес к этнокультурной тематике как можно большего количества людей. В нашем случае жителей Москвы», - сказала Омельченко.

Второй этап олимпиады «Москва - столица многонациональной России» пройдет с 1 марта по 1 апреля 2020 года. На выполнение 40 заданий отводится полтора часа. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте konkurs.mosmetod.ru или воспользоваться мобильным приложением, доступным на iOS и Аndroid.

Главной темой олимпиады стало 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Набрать дополнительные баллы для высокого результата можно, посещая этнокультурные мероприятия и фестивали в столице. Подведение итогов состоится 1 июня в День защиты детей.