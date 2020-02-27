РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 27 фев. Красногорск передал в собственность Московской области земельный участок площадью около 1,3 тысячи квадратных метров в деревне Путилково под размещение разворотной площадки для общественного транспорта, соответствующее распоряжения правительства региона имеется в распоряжении «РИАМО в Красногорске».

Из документа следует, что из собственности муниципалитета в собственность региона передали земельный участок с кадастровым номером 50:11:0020410:349, расположенный в деревне Путилково. Площадь участка - 1276 квадратных метров. Он относится к категории «земли населенных пунктов». Вид разрешенного использования: «под размещение разворотной площадки для общественного транспорта».

Распоряжение вступило в силу с момента его подписания - 26 февраля. Право собственности на данное имущество возникает со дня утверждения передаточного акта.

Замглавы администрации Красногорска по земельно-имущественным отношениям Михаил Шувалов пояснил «РИАМО в Красногорске», что земельный участок передали для строительства и расширения дороги в рамках реконструкции Путилковского шоссе.