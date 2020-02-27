РИАМО - 27 фев. В столице до конца текущего года на месте старых бесхозных кинотеатров появится не менее 10 многофункциональных районных центров, где помимо кинотеатра расположатся кафе, рестораны и зоны активности, сообщил в четверг на заседании комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям генеральный директор ООО «Эдисонэнерго» Григорий Печерский.

«В конце 2014 года мы купили 39 объектов, в октябре прошлого года открыли первый объект. В этом году запланировали открыть не менее 10 объектов. На многих уже идет завершение работ», – сказал Печерский.

Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов добавил, что кроме самого кинозала в таких центрах появятся, к примеру, кафе и различные секции.

«Долгое время большое количество кинотеатров стояли бесхозные. Город предложил выкупить одну из мощнейших структур с требованием сохранения кинопоказа. При этом в них можно размещаться кружки, секции, рестораны и так далее. В декабре 2014 года началась активная работа по преобразованию данных кинотеатров», – подчеркнул Герасимов.