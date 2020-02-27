РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 27 фев. Систему безналичного расчета могут внедрить в столовых и буфетах школ подмосковного Красногорска, сообщила глава горокруга Эльмира Хаймурзина.

Хаймурзина в четверг приняла участие в очередном заседании Совета депутатов городского округа. Она отчиталась перед депутатами о работе администрации в 2019 году и сообщила о планах на текущий и ближайшие годы.

«Предложение, которое внесли родители учащихся – чтобы в школах был безналичный расчет за буфет, за питание. В качестве эксперимента в одной из школ в Павшинской пойме и в школе «Мозаика» в Путилкове внедряем систему безналичного расчета за школьное питание. Я думаю, если это приживется и есть запрос от родителей, то постепенно мы будем это внедрять в других школах», – сказала Хаймурзина.

Она добавила, что в Красногорске 7 лет действует программа по обеспечению горячими завтраками учеников 1-4 классов.

«У нас во всех школах побывали родители, почти 256 человек. Жалоб нет, но есть рацпредложения. И я с ними согласна. Когда родители говорят, что нужно пересмотреть рацион и дать детям возможность выбирать. Например, утрированно, если ребенок не ест кашу, давать ему альтернативу – макароны с сыром», – отметила глава муниципалитета.