РИАМО (МЫТИЩИ) - 27 фев. Около 4 ограждений в местах проведения ремонтных и земляных работ установили в городском округе Мытищи за месяц по предписаниям Госадмтехнадзора, сообщается на сайте администрации горокруга.

В феврале нынешнего года инспекторы Госадмтехнадзора Московской области добились устранения 77 нарушений Закона Московской области к внешнему виду, состоянию и содержанию ограждений.

«За месяц нарушения правил установки ограждений были устранены в 31 городском округе Московской области. Так, после надзорных действий инспекторов Госадмтехнадзора ограждения установлены в Мытищах (4), Красногорске (8), Ступине (5), Одинцове (9), Талдоме (6), Люберцах (4). В Луховицах, Раменском, Подольске и Кашире установлено по 3 ограждения, в Долгопрудном, Дмитрове, Красноармейске, Озерах, Пушкине, Щелкове, Коломенском, Сергиевом Посаде – по два ограждения», – говорится в сообщении.

Начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов отметил, что ответственные лица привлечены к административной ответственности за отсутствие ограждений в местах проведения ремонтных и земляных работ. Он добавил, что в Законе Московской области указаны требования к установке ограждений на территории муниципальных образований Московской области.