РИАМО (МЫТИЩИ) - 27 фев. С начала года сотрудники Госадмтехнадзора Подмосковья вынесли более 40 постановлений в отношении юридических, должностных и физических лиц в городском округе Мытищи, сообщается на сайте администрации горокруга.

В Главном управлении государственного административно-технического надзора Московской области рассказали о результатах работы административных комиссий с начала 2020 года.

«В городском округе Мытищи административной комиссией с начала 2020 года вынесено 48 постановлений в отношении юридических лиц (ГСК, СПК, СНТ), в отношении должностных и физических лиц. Административные комиссии рассматривают такие вопросы, как нарушение тишины, парковка на газоне, содержание прилегающей территории к гаражным и садовым коперативам», – говорится в сообщении.

Административные комиссии созданы в муниципальных образованиях Подмосковья с начала 2018 года с целью выявления и пресечения нарушений чистоты, порядка и благоустройства, совершаемых физическими лицами, а также гаражно-строительными кооперативами и садоводческими товариществами.