РИАМО - 27 фев. Столичные следователи проводят проверку после крупной дорожной аварии в районе Чертаново-Северное, где в тоннеле после ДТП загорелся автомобиль и пострадало три человека, сообщается на сайте ГСУ Следственного комитета РФ по Москве.

Инцидент произошел вечером 26 февраля. Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и врезался в бетонную стену тоннеля, после чего машина загорелась. В авто находились водитель и два пассажира, подростки 2003 и 2002 года рождения. Вместе с мужчиной-водителем их госпитализировали с тяжелыми травмами.

«Следственными органами <…> организована процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264 УК РФ, по факту причинения телесных повреждений несовершеннолетним. В настоящее время произведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы произошедшего», – говорится в сообщении.

Для установления причин ДТП назначены ряд экспертиз, также назначена медицинская экспертиза, чтобы определить степень тяжести причиненного подросткам вреда.