РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 фев. Полицейские подмосковного Подольска задержали местного жителя, у которого изъяли две упаковки с патронами, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками УМВД России по Подольску в доме на Революционном проспекте был выявлен 37-летний местный житель. В ходе личного досмотра у злоумышленника обнаружены две картонные упаковки с патронами по 16 штук в каждой.

«Согласно проведенному криминалистическому исследованию установлено, что изъятые патроны относятся к категории боеприпасов и являются штатными для пистолетов Макарова. В отношении подозреваемого дознавателем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 и 222 УК РФ (Покушение на незаконное приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов)», - говорится в сообщении.

В отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.