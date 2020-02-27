РИАМО - 27 фев. Президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин проверили готовность к открытию первого в России крытого тематического парка развлечений «Остров мечты», говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

«Остров мечты» стал крупнейшим в Европе крытым тематическим парком развлечений. Для посетителей «Остров мечты» откроется 29 февраля.

«Для создания «Острова мечты» была выбрана Нагатинская пойма – территория площадью около 100 гектаров, расположенная на юге Москвы между историческим руслом и современной судоходной частью Москвы-реки. Западной границей парка является проспект Андропова», — говорится в сообщении.

Как уточняется на сайте Кремля, в ходе посещения парка Путин пообщался с первыми посетителями «Острова мечты» — детьми из многодетных и малообеспеченных семей, детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, подопечными благотворительного фонда Константина Хабенского, воспитанниками детдомов.

Парк был построен за счет средств холдинговой компании «Остров мечты». Власти столицы отвечали за благоустройство прилегающей территории и развитие транспортной инфраструктуры.

В рамках первой очереди в парке создали крытую часть площадью около 300 тысяч квадратных метров - равной 42 футбольным полям. Там можно покататься на аттракционах, сходить в магазины, посетить театральные представления, купить подарки и так далее.

Тематический парк развлечений посвящен различным сказочным и мультипликационным героям. Всего в парке есть 27 аттракционов, на которых могут прокатиться как дети, так и взрослые.

В парке есть девять сказочных миров – тематических зон: Hello Kitty, «Замок Снежной королевы», «Деревня Смурфиков», «Маугли в стране динозавров», «Гонка Мечты», «Заброшенный дом», «Сказочная деревня» и другие.

В парке также создали городской променад. Это четыре пешеходные галереи и три атриума, которые посвящены разным странам, что отражается в их архитектурных стилях. В променад входят улицы Рима, Барселоны, Лондона, Беверли-Хиллз. Вход на городской променад свободный.

Кроме того, в парке появятся кинотеатр с 17 залами и концертный зал Dream Hall. В кинотеатре и концертном зале сейчас ведут отделочные работы. Их планируют открыть во втором полугодии.

Рядом с «Островом мечты» сейчас создают ландшафтный парк, где можно будет поиграть на детских площадках, заняться спортом.

В рамках второй очереди создания парка развлечений будут построены четырехзвездочный отель, банкетно-концертный зал, детская яхтенная школа. Кроме того, благоустроят набережную.

Ожидается, что «Остров мечты» будут посещать порядка 7,5 миллионов человек каждый год.

Всего в парке появится около 7,5 тысяч рабочих мест.

Как добраться до парка развлечений «Остров мечты» в Москве>>