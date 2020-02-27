РИАМО - 27 фев. Российскому актеру Павлу Прилучному выписали штраф на 5 тысяч рублей из-за неоплаченной парковки в Москве, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Прилучный - владелец трех автомобилей, в том числе Mercedes-Benz G-класса. По данным сервиса Федеральной службы судебных приставов, его обязали оплатить штраф в размере 5 тысяч рублей», - говорится в сообщении.

Прилучный снялся в нескольких десятках фильмов и сериалов, среди которых «Мажор», «Геймеры», «Соловей-разбойник», «Рубеж», «В клетке», «Союз спасения».

Сейчас актер переживает развод со своей женой Агатой Муцениеце. Пара воспитывает двоих детей.