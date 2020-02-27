РИАМО - 27 фев. Власти Красноярска намерены внимательно изучить и использовать подмосковные технологии цифровизации и использовать их у себя в городе, сообщил глава Красноярска Сергей Еремин.

В четверг делегация из Красноярска побывала с рабочим визитом в доме правительства Московской области. В центре управления регионом делегация осмотрела тепловую карту, секции «Дороги», «Комфортная среда». После чего переехала в центр содействия строительству, о работе которого рассказала министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова.

«Мы попросили, чтобы нам организовали встречу между субъектами, чтобы посмотреть вживую. То, что я сегодня увидел, это фантастика. Это будущий день. Это настоящее будущее, которое реализовано на практике. <...> Мы смотрим, приехали с простой миссией, у нас есть несколько направлений, которые мы переводим в электронные форматы. Важно собрать все в единый пазл. Мы будем серьезно изучать этот опыт, будем просить оказывать нам помощь в сборке кубиков в единую систему», - сказал Еремин журналистам по итогам осмотра.

Он отметил, что опыт Подмосковья нужно тиражировать на уровне всей страны.

«Мы понимаем, насколько бывает сложный, забюррократизированный процесс. <...> Государство, регион и муниципалитеты обязуются в свою очередь отработать, а дальше ему говорят: «А вот теперь посмотри, как это сделано». И вообще в идеале человек должен сказать: «Смотри-ка сделано!». И человек вместе с региональными и муниципальными органами проходит весь цикл по конкретной проблеме. Все. Здесь плотная связка, это взаимное решение вопросов и, самое главное, житель, гражданин понимает, что его не послали подальше, а муниципалитет и регион понимает, что они решили очень быстро проблему», - заключил Еремин.

«Тепловая карта» центра управления регионом губернатора Московской области позволяет в режиме онлайн реагировать на запросы населения и сообщает организациям об обращении, чтобы на него оперативно ответили и исправили недочёты. Информацию сотрудники центра получают от портала «Добродел», системы «Инцидент», горячих линий, профильных ведомств и муниципалитетов.