РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 27 фев. Двое рабочих пострадали при обрушении опалубки в строящейся школе подмосковных Котельников, сообщил «РИАМО в Люберцах» представитель пресс-службы администрации округа.

В четверг в 11:55 обрушилась опалубка в строящейся школе Котельников.

«Двое рабочих пострадали при обрушении, они были доставлены в Люберецкую городскую больницу», – сказал сотрудник пресс-службы.

Он отметил, что на месте работают экстренные службы.