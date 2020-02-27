РИАМО (МЫТИЩИ) – 27 фев. Юным посетителям библиотеки подмосковных Мытищ рассказали про традиции празднования Широкой Масленицы, сообщается на сайте администрации горокруга.

«26 февраля в библиотеке №8 состоялась познавательная программа для детей «Масленичная неделя». Масленица – самый веселый, шумный народный праздник. Дети узнали, почему пекут блины, какое название имеет каждый день недели и по какой причине эту неделю называют сырной», – говорится в сообщении.

За интересным разговором ребята мастерили небольшой весенний сувенир в технике оригами «Солнышко».

В библиотеке №8 также проходят творческие мастерские – занятия для детей от 6 лет, подробности можно уточнить по телефону: 8(495)583-23-60. Адрес библиотеки: микрорайон Леонидовка, 2-й Щелковский проезд, дом №7, 2-й этаж.