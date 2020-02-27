РИАМО - 27 фев. В нынешнем году в городском округе Реутов запланировано благоустройство 19 дворовых территорий, говорится в сообщении пресс-службы главы муниципалитета.

«Определен перечень дворовых территорий Реутова, которые подвергнут комплексному благоустройству в 2020 году. В него вошли 19 дворовых территорий, адресный список которых был сформирован по результатам голосования жителей муниципалитета на портале «Добродел» и на основании личных обращений», – говорится в сообщении.

По каждой дворовой территории проведены общественные обсуждения, виды и объемы работ согласованы с жителями.

«В перечень благоустройства вошли дворы по следующим адресам: улица Строителей, дома №№5, 7, 9 и 11, улица Лесная, дома №№6-8, 5, 7 и 9, улица Ашхабадская, дома №№21, 23-25, улица Ленина дома №№24, 8-10, 2-4, улица Южная, дом №10, Юбилейный проспект, дома №№3, 9, 11-13, 34, 36-38, 40, 54, улица Гагарина, дома №№10, 38, улица Некрасова, дома №№4-6, улица Победы, дом №19, улица Октября, дом №5», – говорится в сообщении.

По данным Реутовского информагентства, при комплексном благоустройстве дворов обновлению подвергаются детские игровые площадки, информационные стенды «Наше Подмосковье», устанавливаются новые лавочки и урны, светодиодное освещение, площадки для твердых бытовых отходов, также предусмотрено проведение дополнительного озеленения территории.

В 2019 году программа благоустройства дворов завершилась досрочно, в нее вошел 21 двор. Также за прошедший год в городе было установлено 13 новых игровых комплексов, в том числе две детские площадки по губернаторской программе: на проспекте Мира, дом №33, и на Юбилейном проспекте в общем дворе домом №№8, 10 и 12.