РИАМО - 27 фев. В Москве проведут проверку после публикации в СМИ и соцсетях информации об объявлении медицинским центром открытого аукциона на закупку иконостаса стоимостью почти 1 миллион рублей, сообщается на официальном сайте столичного департамента здравоохранения.

Ранее СМИ сообщили, что научно-практический центр (НПЦ) специализированной медицинской помощи детям имени Войно-Ясенецкого в Москве решил приобрести иконостас, который планировалось разместить на первом этаже в больничном храме Живоначальной Троицы. Начальная максимальная стоимость закупки составила 996 тысяч рублей.

«Департаментом принято решение о немедленном проведении мероприятий внепланового ведомственного контроля финансово-хозяйственной деятельности данной медицинской организации», – говорится в сообщении.

Также столичный депздрав проверит медицинский центр на обеспечение лекарственными средствами и расходными материалами. Все результаты проверки департамента будут опубликованы.