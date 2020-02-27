РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 фев. В микрорайоне Климовск Подольска выявили 30 мигрантов без документов в ходе проверки производственно-складского комплекса, личность каждого устанавливается, сообщил «РИАМО в Подольске» инспектор отдела по вопросам миграции УМВД России по городскому округу Подольск Андрей Финагин.

Сотрудники полиции регулярно проводят проверки для контроля соблюдения миграционного законодательства на территории Подольска.

«27 февраля провели проверку законности пребывания и трудовой деятельности граждан на территории производственно-складских помещений микрорайона Климовск. В итоге выявили 30 иностранных граждан из Узбекистана, личность которых проверяют по учетным базам», – сказал Финагин.

По его словам, в случае выявления нарушений миграционного законодательства полиция составит административные акты и доставит мигрантов в отделение полиции. Затем дела рассмотрит федеральный суд и примет решение о наложении штрафа и выдворении за пределы РФ.

Если выяснится, что работодателем были допущены нарушения, ему грозит штраф на юридическое лицо от 400 тысяч рублей.