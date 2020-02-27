РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 фев. Спортсменка из Люберец заняла третье место в чемпионате Московской области по настольному теннису среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

25 и 26 февраля в городе Фрязино проходил чемпионат Московской области по настольному теннису среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

«В соревнованиях приняли участие порядка 100 подмосковных спортсменов. Городской округ Люберцы на чемпионате представляла команда ФОКСИ «Надежда». По итогам состязаний среди женщин, люберчанка Валентина Михайлова заняла третье место. Поздравляем!» – говорится в сообщении.