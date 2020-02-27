РИАМО - 27 фев. Второй этап олимпиады «Москва - столица многонациональной России» пройдет с 1 марта по 1 апреля 2020 года, ее организуют уже третий год подряд, сообщил в четверг руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей города Виталий Сучков.

«Эта олимпиада проходит уже третий год в Москве. В первой олимпиаде приняли участие 2033 ученика средних школ и студентов московских колледжей. <...> Итоги подводятся ежегодно 1 июня - в День защиты детей», - сказал Сучков.

Первый этап прошел осенью 2019 года. Главной темой стало 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Присоединиться к участию могут все желающие. Для этого необходимо пройти регистрацию на сайте или скачать мобильное приложение для iOS и Android.

Участники второго этапа ответят на 40 вопросов за 90 минут. Кроме того, получить дополнительные баллы можно посещая этнокультурные мероприятия и фестивали, которые проходят в столице. Например, московский детский фестиваль национальных культур «Мой дом - Москва».