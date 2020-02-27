РИАМО (МЫТИЩИ) - 27 фев. Более 110 дорожно-транспортных происшествий (ДТП) зарегистрировали в городском округе Мытищи за неделю, сообщается на сайте администрации горокруга.

«С 17 по 25 февраля на территории обслуживания отдела ГИБДД межмуниципального управления МВД России «Мытищинское» в горокруге Мытищи было зарегистрировано 114 дорожно-транспортных происшествий с материальным ущербом. Два ДТП произошли с пострадавшими», – говорится в сообщении.

22 февраля водитель Kia Rio ехал по улице Летная со стороны Бульвара ветеранов в сторону улицы Сукромка. В районе дома №38А он сбил 70-летнюю женщину-пешехода, она переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, в результате чего получила травму левого плеча. 25 февраля водитель Kia Sorrento ехал по улице Силикатная, оттуда выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовой автомашиной DAF. В результате ДТП водитель иномарки погиб на месте.

Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения и убедительно просит быть предельно внимательными и осторожными на дороге, соблюдать правила дорожного движения (ПДД), предусмотренные как для водителей, так и для пешеходов.