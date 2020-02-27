РИАМО - 27 фев. «Мосгортранс» с 28 февраля организует бесплатный маршрут до нового парка развлечений «Остров мечты», говорится в сообщении пресс-службы столичного перевозчика.

«Маршрут S1 свяжет станцию МЦК «ЗИЛ» с метро «Кожуховская». Автобусы-шаттлы поедут с промежуточной остановкой у нового парка развлечений «Остров мечты». Проезд будет бесплатным», – говорится в сообщении.

Современные низкопольные автобусы особо большого класса позволят пассажирам удобно и быстро добираться до парка развлечений от станций Люблинско-Дмитровской линии метро и Московского центрального кольца.

Шаттлы будут иметь специальное оформление: транспорт стилизован мультипликационными персонажами. Общее время в пути составит не более 10 минут. Автобусы будут ходить с интервалом 5 минут.

Открытие «Острова мечты» запланировано на 29 февраля. Всего в парке развлечений будут работать девять тематических зон с аттракционами, фонтанным комплексом, мультиплексом и концертным залом.