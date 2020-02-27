РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 фев. Подрядная организация приступила к реконструкции уличного освещения по трем адресам в микрорайоне Львовский Подольска, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В микрорайоне Львовский Подольска подрядная организация ООО «Монтаж-Электро» по муниципальному контракту приступила к работам по реконструкции уличного освещения (с установкой железобетонных опор, светодиодных светильников) по трем адресам: Больничный проезд, дома №№1, 2, 3; улица Красная, дома №№7А, 5; улица Строителей, дома с №№23 по 27», – говорится в сообщении.

Работы проводятся в рамках комплексного благоустройства дворовых территорий.