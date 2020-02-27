РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 27 фев. Спортсменки Анастасия Шкуратова и Мария Арефина завоевали второе и третье места на всероссийских соревнованиях по длинным метаниям, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Командный чемпионат России и всероссийские соревнования среди юношей и девушек, юниоров и юниорок по длинным метаниям проходили в Адлере Краснодарского края с 24 по 26 февраля.

«Воспитанницы люберецкой спортивной школы олимпийского резерва стали призерами соревнований. Анастасия Шкуратова заняла второе место в метании молота, а Мария Арефина стала третьей в метании копья. Поздравляем спортсменок и желаем новых спортивных достижений», – говорится в сообщении.

Всего более 150 спортсменов боролись за медали.