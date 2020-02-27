Последние зимние выходные в Москве ознаменуются долгожданным открытием русского Диснейленда – парка аттракционов «Остров мечты». Также можно будет поесть блинов на Московской масленице, поводить хороводы у Останкинской башни и попрощаться с зимой на фестивале «Горящая баба» в подмосковных Гуслицах, сходить на сырный фестиваль в Музеях Москвы и посетить новую выставку в Центре фотографии братьев Люмьер.

ПЯТНИЦА, 28 февраля

Выставка Ги Бурдена «Следуй за мной»

© The Guy Bourdin Estate 2020 Courtesy of Louise AlexanderGallery

Ретроспективная выставка fashion-фотографа Ги Бурдена «Следуй за мной» 28 февраля открывается в Центре фотографии имени братьев Люмьер. На выставке можно увидеть более 50 работ автора разных лет, начиная с 1950-х годов и до середины 1980-х. Ги Бурден известен прежде всего яркими цветными кадрами с необычными, сюрреалистическими, порой шокирующими композициями и парадоксальными сюжетами. Основным журналом, на страницах которого публиковались экспериментальные серии Бурдена, был французский Vogue, где он работал в течение 30 лет. Он черпал вдохновение в литературе, кино и истории искусства, вдохновляясь работами сюрреалистов Ман Рэя и Рене Магритта, фотографиями Эдварда Уэстона, киноработами Луиса Бунюэля и Альфреда Хичкока.

Где: Москва, Центр фотографии имени братьев Люмьер

Цена: от 250 до 500 рублей

В гостях у Дали: сюрреалистический ажиотаж в «Манеже»>>

Фестиваль «Московская Масленица»

сайт организаторов городских фестивалей «Московские сезоны»

Городской фестиваль «Московская Масленица» с 21 февраля по 1 марта проходит в Москве. В программе – масленичный карнавал, народный театр, фолк-концерты, дегустации блинов и сотни мастер-классов. На Манежной площади развернулась масленичная деревенька с настоящей колесной мельницей, где можно перемолоть муку, напечатать и раскрасить традиционные лубки, отлить сувениры из олова и пр. На окружных площадках можно увидеть корову-тренажер (Митинская улица), попробовать блюда времен Древней Греции и Древнего Рима (Святоозерская улица) и увидеть, как создаются украшения (Городецкая улица). Кроме того, фестиваль пройдет в парках Москвы. В «Зарядье» 29 февраля и 1 марта посетителей ждет театрально-цирковое шоу на гибких шестах. Народные гуляния развернутся у входа в парк со стороны Васильевского спуска. В Измайловском парке всех желающих пригласят поучаствовать в уличном квесте, в Бабушкинском парке — смастерить вертепных кукол, а в «Кузьминках» — примерить традиционные доспехи витязей и сделать памятный снимок в богатырском лагере.

Где: на площадях и в парках Москвы

Цена: бесплатно

Подробно о программе фестиваля в гиде РИАМО>>

Масленица на Останкинской башне

Масленицу на Останкинской башне 1 марта отметят хороводами, народными забавами и блинами. С 10 до 19 часов у подножия башни пройдут масленичные гуляния в стилистике XVIII-XIX веков. В программе – аквагрим с символами масленицы, мастер-классы по изготовлению кукол, русские народные песни, перетягивание каната и бег в мешках. На смотровой площадке можно будет сделать фото в русских народных нарядах, а в чайной-самоварной – полюбоваться старинной утварью.

Где: Москва, Останкинская башня

Цена: гуляния у башни – бесплатно, смотровая площадка – от 900 до 1400 рублей

Масленицу отметят в московских экоцентрах и лесах>>

Фестиваль «Горящая баба» в «Гуслице»

Страница фестиваля Афиша масленица «Горящая баба» в «Гуслице» в социальной сети Вконтакте

Фестиваль «Горящая баба» с 28 февраля по 1 марта пройдет в подмосковной усадьбе «Гуслица». В программе – живая музыка и перформансы, мастер-классы и практики, а также детский театр теней. Можно будет увидеть сжигание арт-объектов, создать и сжечь свою зиму, увидеть огненный перформанс «Горящая баба», научиться печь блины, попариться в бане. В лайнапе – трио из Карелии Asketics, мастера народных песен в современной обработке Ikarushka, этно-фанк группа Space tramps и другие.

Также проводы зимы устроят в Коломенском кремле, музее-усадьбе «Архангельское», Звенигороде и парке «Кочевник». Где еще будут праздновать Масленицу в Подмосковье в эти выходные, читайте в гиде РИАМО.

Где: Московская область, село Ильинский Погост, «Гуслица»; усадьбы и музеи Подмосковья



Цена: от 600 до 1800 рублей

Девять столичных парков присоединятся к фестивалю «Московская Масленица»>>

СУББОТА, 29 февраля

Открытие парка «Остров мечты»

Русский Диснейленд – «Остров мечты» – 29 февраля открывается в Москве. В День открытия в новом парке будут работать тематические зоны с аттракционами и героями мультфильмов, можно будет прогуляться по променаду в стиле улиц Рима, Барселоны, Лондона и увидеть бои гладиаторов и легионеров, театрализованные постановки и танцевальные шоу, послушать оперных исполнителей. Парк развлечений «Остров мечты» будет включать девять тематических зон с 27 медиа- и механическими аттракционами, многие из которых не имеют аналогов в России и Европе. Например, гости смогут прокатиться на сладкой и ледяной каруселях, принять участие в «гонке мечты», полетать со Смурфиками, испугаться в заброшенном доме с приведениями, побывать в убежище Черепашек-ниндзя на скоростном поезде.

Где: Москва, Нагатинский затон

Цена: вход на променад – бесплатно, аттракционы – от 2600 до 2900 рублей

Парк аттракционов «Остров Мечты» в Москве>>

Масленица на «Центральном рынке на Маросейке»

пресс-служба Центрального рынка

Масленицу отметят не только на городских площадках, но и на «Центральном рынке на Маросейке». Здесь в течение недели будет проходить блинный марафон, а в выходные можно будет попробовать блины с лососем и авокадо, красной икрой, куриной грудкой и грибами, яблоком и карамелью от PastaBob’s, в чайной «Облепиха» – блины с фруктовым пюре, медом или сгущенкой. Также в меню – безглютеновые блины и вафли от блинной «Правильные блины», а в кондитерской Kosmos Kitchen можно попробовать шоколадный и ягодный блинные торты.

Где: Москва, Центральный рынок на Маросейке

Цена: вход свободный

Исторические блюда приготовят для гостей «Московской Масленицы»>>

Спектакль «Сон разума» в Губернском театре

Сайт Московского Губернского театра

Спектакль «Сон разума» по мотивам произведений Н.В. Гоголя с Сергеем Безруковым в главной роли 29 февраля можно увидеть в Московском Губернском театре. Главный герой Поприщин дожил до 42 лет, но так и не смог выбиться в люди. Недовольство собой уводит его в другую реальность. Создатели спектакля предлагают увидеть мир глазами героя повести Гоголя. Спектакль отмечен двумя премиями – «Звезда Театрала» и Международная премия имени Станиславского.

Где: Москва, Московский Губернский театр

Цена: 2000 рублей

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 марта

Happy Market



Весенняя арт-ярмарка Happy Market 29 февраля и 1 марта пройдет на «Флаконе». На ярмарку съедутся дизайнеры со всей России – здесь можно будет посетить арт-рынок с товарами ручной работы, лекции и мастер-классы по трендам макияжа и одежды 2020 года, beauty-zone с бесплатными консультациями стилистов и мейкапом, фудкорт и пр.

Где: Москва, дизайн-квартал «Флакон», пространство «КУБ»

Цена: вход свободный

Своп: как это работает и где бесплатно обменяться вещами в Москве>>

Сырный фестиваль в Музеях Москвы

Фото, сайт мэра Москвы

Масленицу в Музее Москвы с 28 февраля по 1 марта отметят сырным фестивалем. В программе – квесты, викторины, конкурсы, народные игры, роспись льняных сумок-шопперов, мастер-классы по выбору сыра и пр. Посетители смогут попробовать блины с различными начинками, паштеты, продегустировать и приобрести мягкие и твердые сыры от фермеров. Свою продукцию на фестивале представят более 70 сыроварен, которые поделятся секретами приготовления сыра.

Где: Москва, Музеи Москвы

Цена: бесплатно