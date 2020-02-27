РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 фев. Лучшую команду юных инспекторов дорожного движения (ЮИД) Подольска выберут в четверг в школе №11 в ходе областного этапа конкурса «Безопасное колесо», говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Соревнования в рамках муниципального этапа областного конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо» с 26 по 27 февраля проходят в подольской школе №11. Участники должны будут продемонстрировать знание правил дорожного движения, основ оказания доврачебной помощи, а также навыки управления велосипедом», – говорится в сообщении.

По итогам соревнований, которые завершатся в четверг, выберут лучшую команду ЮИДовцев округа. Она будет представлять Подольск на областном слете юных инспекторов движения.