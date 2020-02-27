РИАМО - 27 фев. Московское метро планирует запустить в работу виртуального помощника (чат-бот), чтобы улучшить качество обслуживания пассажиров подземки, сообщается на сайте столичного метрополитена.

«Тестирование нового сервиса начнется во втором полугодии 2020 года. В дальнейшем воспользоваться им можно будет на сайте Московского метрополитена, в мобильном приложении «Метро Москвы», в популярных мессенджерах, а также в аккаунте мосметро в одной из соцсетей перевозчика», – говорится в сообщении.

Данный чат-бот может самым технологичным среди существующих виртуальных помощников транспортных компаний в мире. Любой пассажир через чат-бот сможет узнать важную информацию о работе подземки, получить помощь в составлении заявки на склад забытых вещей, а также на сопровождение инспекторов центра обеспечения мобильности пассажиров.

Также виртуальный помощник сможет подключать к разговору с пассажиром метро оператора. Чат-бот также сможет понимать настроение собеседника, а еще шутить – он будет знать о последних трендах и мемах в Сети.

Как показал анализ обращений пассажиров подземки, большая их часть не требует ответа оператора, это касается вопросов о трудоустройстве, тарифной системе, правилах пользования или маршрутах тематических поездов. Тогда и возникла идея создания чат-бота, который может отвечать на данные вопросы быстрее оператора.