РИАМО (МЫТИЩИ) - 27 фев. На минувшей неделе по результатам деятельности сотрудников территориального отдела №7 Госадмтехнадзора Московской области в Мытищах устранили 26 различных нарушений чистоты, порядка и благоустройства, сообщается на сайте администрации горокруга.

«В городском округе Мытищи по предписанию Госадмтехнадзора за неделю очищены от снега и наледи территории 12 школ, 3 торговых центров, территория, прилегающая к городскому рынку», - сказал начальник Госадмтехнадзора региона Олег Баженов.

Он добавил, что также очищены от мусора внутридомовая территория на улице Веры Волошиной, 10, улице Красная Слобода, 13, Осташковское шоссе, 22. Приведен в надлежащий вид фасад нежилого помещения на улице Силикатная, 39.